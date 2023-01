De grachtengordel (op twitter) is in rep en roer. De vriendin van die ene heeft iets geschreven over die dochter van die andere, die een keer een negatieve recensie heeft geschreven over die ene. Weer een andere staat er ook in omdat hij de dochter is van iemand, maar hij is ook de vriend van iemand die er weer niet in staat, terwijl zij de dochter is van iemand en de zus van iemand, die er ook niet instaat, die trouwens weer de schoonzoon is van iemand, die er óók niet instaat, en een soort van ex-collega van iemand, die er dan weer wel instaat. Dit, terwijl die ene zelf dus de zoon is van weer twee anderen. Mocht u bij het lezen van dit topic geen idee hebben waar dit over gaat, dan kan dat kloppen want in de column van Madeleijn van den Nieuwenhuizen (geen familie, red.) over nepotisme in de media worden helemaal geen namen genoemd. Maar dat maakt het narcisme van het kleine verschil er niet minder fel om natuurlijk!

Gezellig!