Dutroux heeft enigzins geluk met name de milde omstandigheden die wij in het westen hebben qua gevangenis. Ik meen me te herinneren dat er flink wat gore sites zijn die niet al te happig zijn op kindermoordernaars of verkrachters en dat soort lui aan stukken snijden of erger.

Hoe zit het eigenlijk met die pedofielen die in ecuador waren gepakt? Zijn ze intussen al overgeplaatst? Want daar was Hiddema wel mee bezig.