Eigenlijk weten we ook zonder Woo-documenten dat de situatie rond Ter Apel afgelopen zomer een gênante vertoning was, maar met documenten ziet het er nog treuriger uit. Dan zien we niet alleen de honderden buitenslapers in onze shithole country waar zelfs Artsen zonder Grenzen moest ingrijpen om het falende overheidsbeleid te redden, maar ook de eigen hachje reddende vvd-mentaliteit die dat mogelijk maakt. Zo waren het niet alleen de gedoneerde tentjes die in de prullenbak eindigden, maar mocht ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van de Veiligheidsregio Groningen de situatie destijds niet verbeteren door tenten te plaatsen. "De veiligheidsregio zag extra faciliteiten, zoals tenten en vloerplaten, niet zitten vanwege de beeldvorming. Ze vreesden dat andere gemeenten daardoor minder snel in actie zouden komen om asielzoekers op te vangen." En zo veranderde Ter Apel in een openluchtslaapzaal, omdat de veiligheidsregio bang was voor moeilijke gesprekken. Waarmee u zich mag afvragen voor wiens veiligheid die veiligheidsregio eigenlijk opkomt. En wat we aan een Inspectie Gezondheidszorg hebben als we hun gezondheidsadviezen negeren. Allemaal vragen waar we ongetwijfeld geen antwoord op krijgen van onze herinneringsloze roerganger die als het er om gaat altijd 'team beeldvorming' boven 'team oplossingen' verkiest: een mentaliteit die langzaam de hele overheid besmet.