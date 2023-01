De laatste keer dat een Nederlander een samenwerking aanging met Till Lindemann vloog er bijna een bierfles door de schedel van een omaatje van De Zonnebloem, maar jakhals Erik stond dan ook niet bekend om zijn muzikale kwaliteiten. Kovacs, die eigenlijk Kovacs heet, wel, al luisteren we niet of nauwelijks naar polderpop - maar wél als het een duet is met Till Lindemann van Rammstein. Het duet van Kovacs (15-04-1990, Baarlo) met Lindemann luistert fantastisch weg, en meteen kippenvel bij Lindemann, maar we dachten ook meteen: okee okee waar kennen we dit ook alweer van? En toen ging het lampje branden: het riffje (of loopje, of hoe het dan ook heet) is PRECIES HETZELFDE als in het nummer Winston Churchill's Boy van de fenomenale Benjamin Clementine. Toeval? Meer nieuwe muziek... na de klik!

INSTANT UPDATE - Kijk aan, ze heeft dezelfde producer

Vanaf 2.10

