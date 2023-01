De politie vraagt uw aandacht voor het volgende: Pietje en Jantje zijn op de Nationale Opsporingslijst geplaatst, zeg maar de FBI Most Wanted met heel veel ras el hanout. Pietje en Jantje heten helemaal geen Pietje en Jantje want Pietje heet Mohammed en Jantje heet Fahd. Maar ach, we konden het toch proberen. Mohammed en die andere 'worden gezien als de absolute leiders van een zeer groot crimineel netwerk die zich jarenlang heeft bezig gehouden met het importeren van grote partijen cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa en uiteindelijk Nederland'. "Om hun positie in de internationale drugshandel stevig in handen te houden schroomden Fahd el Kandoussi en Mohammed Najib Kajdouh niet om extreem geweld in te laten zetten." Pietje en Jantje zitten natuurlijk niet in Nederland, maar in Dubai, Marokko of mogelijk Turkije. Veel plezier met zoeken!