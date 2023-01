:

Je ziet in het begin van dat artikel het volgende staan:

"That glaciers are melting is nothing new: since 1850, the volume of Alpine glaciers has decreased by about 60%."

En daar hebben we 1850 weer. Fossiele brandstoffen worden niet genoemd. Neem een glas water en doe daar vele kleine ijsblokjes in en kijk hoe lang het duurt voordat ze gesmolten zijn. Doe vervolgens één groot ijsblokje in en meet nog eens. Wat je ziet dat één grotere massa een relatief kleiner oppervlak heeft. Met andere woorden een stijgende temperatuur is een ding, maar is niet het enige dat wijzigt.



De Pitztaler Gletscher strekte zich in 1850 uit tot aan Mittelberg.