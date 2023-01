Bovenstaand ziet u zoals wel vaker Wagner Group-eigenaar Yevgeny Prigozhin. Zijn leger van 50.000 'soldaten' bestaat voor zo'n 40.000 uit geronselde gevangenen. Ook dat ronselen doet hij soms zelfs, zoals bijvoorbeeld hier en hier te zien was. Andere keren zag u hem zijn soldaten wier ledematen geamputeerd waren weer op vaderlijke toon vertellen dat je ook met prothesen prima voor Wagner kunt werken. En nu voor het allereerst de bovenstaande beelden, waarin geronselde gevangenen die hun contract van zes maanden met een uiteenlopend resterend aantal ledematen zowaar overleefden, vrijgelaten worden. Paar screenshots onderstaand.

Het is onduidelijk hoeveel doden er bij de Wagner Group vallen. Maar Prigozhins eigen berichtgeving over Bakhmut en beelden van Prigozhin die heel veel lijkenzakken bezoekt, schetst een beeld. "Russian state media outlet RIA Novosti amplified a December 31 interview with Prigozhin on January 3 in which Prigozhin stated that Wagner Group forces in Bakhmut are unable to break through Ukrainian defenses in Bakhmut. Prigozhin stated that Wagner's offensive operations in Bakhmut are highly attritional because each house in Bakhmut is a “fortress,” that Ukrainians have defensive lines every 10 meters, and that Russian forces must clear building-by-building. This is a significant inflection for Prigozhin and the first time he has framed Wagner forces in Bakhmut as making effectively no gains."

'Highly attritional' = vleesmolen. Het Pentagon schat dat "Wagner has sustained over 4,100 killed and 10,000 wounded, including over 1,000 killed between late November and early December near Bakhmut."

Prigozhin op Nieuwjaarsavond-lijkencircus: "Hun contract is voltooid"

Ze zijn vrij, maar willen terug, *zeggen ze*

Genetisch wetenschapper dr. Prigozhin

Volwaardigburgerschap in ruil voor je benen

Wat een toestand

