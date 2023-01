En vergeet de desastreuze gevolgen voor het dierenleven niet. Ik wil de hoge toon van greenpeace en milieudefensie in herinnering brengen. Vissers moesten weg, scheepvaart verder ook want gebrom van motoren is slecht voor zeeleven. Klopt ook wel. In water draagt geluid zeer veel verder dan op land.

Het hypocriete is dat dit bij windmolens wordt weggewuifd terwijl de impact enorm is. Schepen gaan voorbij en dus blijft overlast lager. Die enorme windmolenparken die in de planning zitten slopen ten eerste in dat hele gebied het bodemleven, en dus een belangrijke laag in de voedselketen. Schade hier geeft onherroepelijk schade hoger in de keten.

In dat gebied zal in vele kilometers omtrek sowieso het vis- leven verjaagd worden. Dolfijnen, bruinvissen, walvissen, hebben ernstig te lijden onder het constante gedreun van draaiende molens: elke seconde, dag in dag uit, jaar na jaar.