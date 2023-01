Daar stond ik dan in de Ravelijnstraat nummer 5. Wat zagen ze er lekker uit.

'Zal ik er een meenemen om in het wandelgebied op te eten?' liet ik door mijn hoofd spelen.

Sappig en vlezig keken ze mij aan vanuit de grote pot waarin ze warm gehouden worden.

'Ik heb zo'n zin in het mondgevoel dat ik daarvan krijg.'

'Mevrouw, wilt u er voor mij 1 inpakken en 1 voor onderweg?' Ik krijg beide aangereikt en reken af.

Ik loop richting de Nijkerkerbrug, erover en dan linksaf het natuurgebied in.

Een stukje verder het pad af kijk ik om mij heen of er iemand in de buurt is, niemand te zien. Daar staand aan het rand van het pad trek ik langzaam mijn kleding uit, verstop ze achter een boom en kijk om mij heen.

Niemand te zien, goed doorlopen meid en genieten van de wonderschone natuur, hoor ik mijzelf denken.

In mijn hand heb ik 1 van de 2 zojuist gekochte etenswaren.

Langzaam trek ik van boven naar onderen de verpakking iets naar beneden, alleen het topje wil ik zien.

Het sap loopt er een beetje uit en ik kan mij niet inhouden en leg mijn tong ertegen om het op te likken.

De gedachtes die door mijn hoofd gaan bij het proeven van de eerste smaken, het mondgevoel. Het geeft mij een kik.

'Wat ruist daar door het struikgewas!?'

"Wie is daar?' Hoor ik mijzelf vragen met een zachte stem. Iets geschrokken kijk ik om mij heen.

Het bladerdek van de boom omringt met struiken, ristselt. 'Niet schrikken, ik heb geen kwaad in de zin' zegt een stem zachtjes.

Er komt een man in uniform naar voren en ik sta aan de grond genageld.

'Heb je staan kijken naar mij?' vroeg ik hem. Schoorvoetend antwoord hij 'JA'.

'Vind je dat niet een beetje onbeleefd om naar een naakte vrouw te kijken zonder haar te laten weten dat jij daar staat?'

Hij antwoorde: Mevrouw, wij zijn hier op oefening en ik zag u komen aanlopen, halt houden en uzelf uitkleden. Ik kon niet anders dan gebiologeerd toekijken hoe er een schouwspel ontpopte voor mijn ogen.

Ik liet zijn antwoord bezinken en keek hem recht in de ogen aan, een kleine speelse twinkeling in mijn ogen verastte hem zag ik.

'Jongeman, is het niet tijd dat jij naast jullie oefening ook iets meer 'opvoeding' geniet deze mooie dag?' Ik zag aan hem dat hij alles had verwacht, behalve dit.

Stamelend vroeg hij mij; Wat zou u verstaan onder opvoeding Mevrouw?

Ik keek naar de heerlijke sappige worst in mijn hand en sloeg mijn wimpers omhoog, ving zijn blik en antwoorde; Jij gaat terug het struikgewas in en blijft mij volgen zonder dat ik je zie.

'Passende straf?'vroeg ik.

Zijn antwoord werd meegenomen door de wind omdat hij zich al teruggetrokken had, de bosjes in.