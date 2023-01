Gisteren kregen mevrouw Dubbelepunthoofd en ik beiden 16 euro terug van de NS. Uit coulance, stond er uitdrukkelijk bij. Want er was namelijk geen sprake van vertraging, volgens die ambtenaar, want de trein reed op tijd. Hoe wij dan in augustus op een zeer rustige zomerse zondagmiddag ruim 5 uur onderweg zijn geweest van Schiphol naar Enschede, terwijl dit normaal binnen de helft van de deze tijd is en waarom we meer dan een uur moesten wachten op een overstap, blijft onduidelijk. De trein die vervolgens kwam was overvol. Nou ja, trein. Eén treinstel, terwijl op dit traject minimaal het dubbele wordt ingezet en soms zelfs dubbeldekkers. De klacht werd in eerste instantie ongegrond verklaard. Pas na ‘beroep’ en na bijna vijf maanden krijgen we dan uit coulance dan een deel van ons geld terug. We gingen al zelden of nooit met de trein. Nu nooit en niet zelden meer.