Nooit geweten dat abortus een linkse kerkiër verworvenheid was. In 1979 toen met die Baas in Eigen Buik protestoptocht was ik nog preuts en bezig met m'n afstuderen. Als ik dat geweten had was ik er hartstikke op tegen geweest, leven en laten leven zeg maar. Ons kostbare zaad, dat we met 240 miljoen stuks per keer naar binnen schieten in een spermakliko, met een pipette wegzuigen als eentje begint te groeien, waar zijn ze mee bezig zeg, afblijven!