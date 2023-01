: high fructose Corn syrup wat dus in alle frisdranken zit en energiedrankjes en koekjes etc. Sommige koekjes bestaan gewoon uit 80% suiker. Geraffineerd meel zonder ook maar enige fibers/vezels.

Dit zijn denk ik de grootste oorzaak van de onvoorstelbare toename van mollige/dikke jongeren.

Als je er op gaat letten zie je eigenlijk dat bijna elke meid in Nederland aan de iets dikke kant is.

Of het zijn een enkele keer bijna ziekelijk magere types.

Het zal ook komen doordat het leven erg makkelijk is tegenwoordig: je hoeft niet met je fiets door een sneeuwstorm te ploegen 15 km, maar neemt een bus met wifi of een e-bike.

Insuline-resistentie: het lichaam is heel de dag, door het snacken, insuline aan het produceren.

Maar goed, ikzelf heb door overmatig cola gebruik mijzelf aan diabetes II geholpen, dus nu predik ik het evangelie.

neem dan in ieder geval Cola Zero.

En dat gezeik over aspartaam etc., ja, maar minder erg dan suiker.

Zelfde als destijds met E-smoking; ja, maar dat vapen is ook niet goed, hoor.

Nee, maar altijd beter dan tabak met teer en -tig aantal kankerverwekkende stoffen, dus neem dan het minst schadelijke.

Ik zeg altijd: doe in ieder geval iets, en haal de grootste boosdoeners weg.

Het ideaal is natuurlijk: biologisch, vezels, vers, volkoren, sport, rust, geen drugs, geen alcohol, sportschool, niet roken, etc.

Maar dat is wat sommigen afstoot, je hoeft niet een heilige te zijn, maar haal in ieder geval de meest schadelijke leefstijl weg.