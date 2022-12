Die oude paus is dood. Maar niet getreurd, we hebben al een nieuwe. De Klimaatpaus - Franciscus d'n Tweede. Hij staat met een heel groot interview in het eindejaarsnummertje van het Algemeen Dagblad. Blabla hij vindt het heel erg dat hij bij de supermarkt wordt aangesproken als onderdeel van 'die corrupte bende' (alsof hij zelf bij de supermarkt komt). En verder gaan we het niet lezen want we hebben er geen kracht meer voor. Habemus mapangpang.