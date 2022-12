Medvedev is een man van veel kwaliteiten: docent, adviseur, premier, president, nogmaals premier en nu ook de Russische Nostradamus. U hoeft zich niet langer druk te maken over wat 2023 u brengt, want Dmitry legt zijn "nederige" voorspellingen op tafel. Dat begint met een olieprijs van 150 dollar per vat en als wij Rusland waren zouden we daar ook op hopen, omdat de huidige, lage stand van 57 dollar per vat hun dure oorlog nauwelijks financiert. Daarna gaat het in zijn glazen bol snel bergafwaarts met de westerse wereld: de EU stort in na de heraansluiting van Groot-Brittannië, Duitsland vormt met enkele oosterburen 'The Fourth Reich', Frankrijk start een oorlog met dat rijk en Polen wordt in stukken gesneden en verdeeld. Aan de andere kant van de wereld start in de VS een burgeroorlog, scheiden Californië en Texas zich af van het verenigde deel, waarvan de laatste zich samenvoegt met Mexico en wordt Elon Musk de winnaar van presidentsverkiezingen in verschillende staten. En dan hebben we het nog niet gehad over de financiele markten die zich volledig verplaatsen naar Azië en het IMF en de Wereldbank die instorten. En dat allemaal in één jaar. Klinkt als een volle agenda, maar sinds 2020 durven we helemaal niets meer uit te sluiten. Wel benieuwd of hij met zijn voorspellende gaven ook voorzag dat zijn Russen deze winter in schuttersputjes zelf de pin uit hun genadegranaat trekken (NSFW) en zoveel Russische zakenmannen afgelopen jaar ongelukkig zouden struikelen. Oké, dat laatste wist hij mogelijk wel op voorhand. In ieder geval zin in 2023 nu.

Dat is aardig van hem