Eindelijk! Er is weer nieuws over Linda de Mol. 2022 was voor Linda de Mol volgens Linda de Mol "kutter dan kut" en dat is natuurlijk allemaal de schuld van de media. Want de media deden eerst heel erg gemeen tegen Linda de Mol en toen deden de media ook nog eens gemeen tegen de tieten op het tijdschrift van Linda de Mol. Verschrikkelijk die media zeg. Ze zouden die media af moeten schaffen. Of als dat niet lukt, dan zou er tenminste een soort tijdschrift moeten zijn voor slachtoffers van de media, wat de naam draagt van die slachtoffers, en waarin die slachtoffers dan iedere maand over de media kunnen klagen. Maar ja. Leer ons de media kennen. Zo'n tijdschrift bestaat niet natuurlijk. Arme Linda de Mol. Gelukkig heeft ze in 2022 geleerd wie haar echte vrienden zijn. En dat is wel toevallig, want wij hebben in 2022 dan weer geleerd wat voor een zelfingenomen trut Linda de Mol is!

Hahahahahahahahaha

Hier nog een keer. Bewaarscreenshot