Ja we kunnen hier een heel hard HA HA-verhaal ophangen over het verdwijnen van het bloedsaaie nicheprogramma Brommer op Zee, waarin Ruth Joos en Wilfried de Jong driekwartier lang keutelen met schrijvers of schrijfsters, je hoeft maar twee minuten te kijken en je snapt waarom die literaire wereld van ons niet veel meer voorstelt - het programma werd dan ook door helemaal NIEMAND bekeken. Kijkcijfers als 56.000 enzo - de tachtigste herhaling van The Repair Shop op Discovery Channel, waarin opaatjes hun broodrooster laten repareren door een expert, pakt bijvoorbeeld meer kijkers. Enfin, maar dat doen we dus niet, het gaat hier over de NPO. Want de NPO liet weten dat [opzoeken hoe het programma ook alweer heet, o ja Brommer op Zee, red.] Brommer op Zee moest verdwijnen en toen toch niet en toen toch wel en toen niet en toen ging het langs honderd lagen middlemanagers en toen hadden de presentatoren een andere baan en toen kon het niet meer. Iedereen doet maar wat, daar bij de NPO - het is een grote pan zouteloze soep van ingewikkeld gedoe. Alleen al deze zin: "Brommer op zee moest stoppen omdat het in de huidige vorm niet voldoende voldoet aan het vastgestelde genrebeleidsplan Cultuur." Dus wij van GeenStijl pakten even het draaiboek 'genrebeleidsplan topic schrijven over televisieprogramma' erbij en ja hoor: topic. Nou ja, leest u zelf maar, hiero, want dit werd geen HA HA-verhaal. Het leest als een heerlijke roman!