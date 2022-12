Ja goedenmiddag, of avond, weten wij veel, wij zijn even heel erg veel halve glaasjes alcohol aan het drinken om ervoor te zorgen dat we niet van die vervelende professors worden als Erik Scherder, bekend van zijn optredens in SCHULDIG LANDSCHAP De Wereld Draait Door. Eerst moesten we van Erik Scherder de hele dag 'ommetjes' maken - gék worden we ervan, niet alleen van onze eigen ommetjes, maar ook van al die ommetjes van anderen waar dan HEB JE VANDAAG AL EEN OMMETJE GEMAAKT bij staat, nee we hebben bier gehaald, telt dat ook? - en nu mogen we van Erik Scherder geen halve glaasjes alcohol aan onze kinderen geven. Dat zegt Erik Scherder allemaal in een advertentie in de Volkskrant die eruitziet als een gewoon artikel in de Volkskrant (zeker als je gedronken hebt) en is betaald door het ministerie van VWS. Erik Scherder haalt, zonder heldere bronvermelding, de "huidige studies over sipping (nippen)" aan waaruit zou blijken dat "sipping (nippen)" zorgt voor een hoger risico op "binge drinken", wat wordt gedefinieerd als "meer dan zeven of acht glazen alcohol op één gelegenheid, binnen een periode van drie maanden". Wij snappen niet helemaal hoe een gelegenheid waarop je zeven of acht glazen alcohol drinkt drie maanden lang kan duren, maar wij zijn dan ook geen professor Erik Scherder en wij vinden mensen die zeven of acht glazen alcohol drinken op één gelegenheid gewoon laffe borrelaars. Mochten er nou kinderen zijn die na het lezen van dit topic ontzettend veel zin hebben gekregen in het drinken van halve glaasjes alcohol, dan kunnen die zich melden op GSHQ. Proost.