Mijn huis, eind jaren 70, groot, had al dubbel glas beneden. Energielabel volgens de roverheid Label C. Inmiddels ruim 20k aan verspijkerd, inclusief AL het glas HR++, vloerisolatie (al in 2004) etc. Gaat een expert over de maatregelen heen, en wat denkt U dat de uitkomst was? Label C. Ook het verzoek om het daadwerkelijke energieverbruik met de categorieën van de RVO te vergelijken (dan komt er A+ tot A uit) werd resoluut van de hand gewezen. Het is een *integrale maat*, de optelsom van alle maatregelen tezamen. Infrarood foto's om het aan te tonen. Computer says NO, was het antwoord.



Overigens, net zo falend, zo niet erger, kwam bij mijn buurman een "adviseur van de gemeente" over de vloer. De man beweerde doodleuk dat de vloerisolatie geen isolatie was. Het was niet het product dat zijn bedrijf leverde. Beware de beunhazen die nu overal opduiken!

Dat het in het VK niet deugt, dat kan je zo zien. Bizar dat Johnson vrolijk bij net-zero en van het gas af wilde, maar de gigantische hoeveelheid Victorian en Edwardian terraced housing is schrikbarend. Eerst alle ballen op isolatie, dan alle ballen op isolatie, en omdat het kan alle ballen op isolatie, voordat we van het gas af kunnen. Wat niet verspild wordt, hoeft niet aangevuld te worden.