Een excuus is een excuus.

Hoe gecompliceerd wil je het maken?

Je wilt dat iemand sorry zegt wat "jou" over -over -over overgrootvader is aangedaan door "mijn" over -over -over overgrootvader en de familie van Jerry King Luther Afriyie.

Hey, sorry daarvoor, mijn oprechte excuses.

Zijn we nu klaar?

Mooi, en doorgaan met je leven in plaats van blijven zwelgen in je ingebeelde ondragelijk lijden.

We kunnen het namelijk ook omdraaien, hadden wij jullie niet uit Afrika gehaald, dan was waarschijnlijk je stam uitgemoord of opgegeten door leeuwen.

Maar een dank je wel kan er niet van af.