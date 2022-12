Een houtkachel is beter voor het milieu dan stoken op gas of olie. Hout maakt deel uit van de korte CO2 kringloop. Een boom die 40 jaar oud is en wordt verbrand is heel wat anders dan fossiele brandstoffen waar CO2 inzit die miljoenen jaren geleden is opgeslagen toen het klimaat heel anders was.

Je kan een argument over fijnstof maken, maar iedereen die hout verbranden wil verbieden is zo’n technocratische debiel losgeweekt van zijn roots dat hij vergeten is dat vuur maken met hout een van die meest essentiële dingen is die ons anders maakt dan de rest van de beesten in de natuur.