Limburg is in het nieuws en dat kan eigenlijk alleen maar betekenen dat er iets met het weer is. Meestal is het de hoogste temperatuur gemeten op een dag, soms is het een beetje regen waardoor het water tot aan de vlaaien komt, zo nu en dan is het droogte waardoor graslandjes spontaan in vlammen opgaan, in de winter noteert de provincie veelvuldig een kouderecord, regelmatig bevat deze uithoek meer mist dan gemiddeld en van tijd tot tijd meldt Nedcar een massaontslag omdat BMW ontdekt dat klushandjes elders een stuk goedkoper zijn. Goed, die laatste is niet weergerelateerd, maar uitzonderingen moeten er zijn. Gelukkig voor Nedcar-medewerkers is Limboland vandaag weer gewoon in het nieuws vanwege vallend hemelwater, deze keer in sneeuwvorm. Zo'n heerlijk laagje wittigheid over onze meest vergeten provincie. En ja, dan is de beruchte datumschrijver nooit ver weg. Die zat dagen smachtend te wachten achter de ramen en stormde deze ochtend direct naar buiten om autoruiten van een juiste tekst te voorzien. ANP zit nog te slapen, maar RTL was erbij hoor. NOS deed zelfs live verslag (zie hierboven). 5-12-'22! Genieten!

Groetjes van Annie