Na een penalty en handsbal van Messi overleefd te hebben, mocht Nederland toch nog vertrekken. De deceptie van 2014 werd nagespeeld. Heeft koningin Maxima per ongeluk staan juichen? Ik raakte tijdens de wedstrijd het overzicht kwijt wie er allemaal een gele kaart kreeg. Wat nog ontbrak waren rellen, die komen vanavond na Marokko – Portugal. De goal van Youssef En-Nesyri wordt gevierd!

Voetbal is emotie, en voor een setje regenten een welkome afleiding van uw Europese Digitale ID & Centrale Europese Digitale munt (een CBDC), inflatie en zorgverzekering. Wat zal het onze schepenen een worst zijn dat de ene groep nieuwkomers bij de andere groep nieuwkomers de ruiten eruit kegelt en aan het plunderen slaat? Als ze maar netjes huur, energie en belasting afdragen...

Ze zijn nog net geen slaven, ze zijn nummertjes in een spreadsheet zonder rechtszekerheid of veiligheid. Zalig en handig stemvee. Jeugdzorg, politie, recherche, justitie, rechtspraak, detentie en reclassering zijn allemaal kostenposten. Politieagenten met een migratieachtergrond worden gezien als verraders en zwaaien af (PDF). Wat overblijft zijn wijken die niet meer meekomen.

De bestrijding van drugs, ondermijning en maffia stond op een laag pitje, anders werd het te duur. Jongeren in zo'n buurt kunnen kiezen tussen het verhaal van een jongerenwerker op de fiets, of een crimineel in een patserbak. Tegen wie zou u opkijken!? Sjakie reed tenminste nog in een 2CV. De situatie is zo ver uit de hand gelopen dat Kroonprinses Amalia achter een boekenkast in het paleis zit.

Het leven van deze vrije jongens is onvergelijkbaar met het keurslijf waar de normale burger in geperst wordt. De nieuwe digitale munt wordt straks volledig traceerbaar en controleerbaar. De overstap afgedwongen. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting om binnen een bepaalde tijd je geld uit te geven om de economie te boosten of beperkingen waaraan je het geld mag besteden.

Dit gaan we doen in combinatie met een nieuwe digitale identiteit. Een Europees systeem om alle details over u netjes gecentraliseerd te kunnen opslaan. Wat Stalin en de Stasi ook al probeerden, maar vanwege beperkte opslag, rekenkracht en communicatiemiddelen onhaalbaar bleek. Straks is alles wat u binnen de EU doet, laat of gaat betalen netjes geordend beschikbaar.

Leun even heel rustig achterover, en maak een lijstje in uw hoofd wat Brussel straks nog niet van u weet... Wat u niet zelf op sociale media zet, wordt door uw omgeving voor u gedaan. Besef ook dat de grote zorgverzekeraars dochters zijn van grotere banken en verzekeraars. Een stukje risicoloos verzekeren, want vooraf wordt afgesproken na hoeveel zorg het ziekenhuis niet meer verder mag.

Dit is het laatste weekend om uw zorgverzekering op te zeggen, om over te stappen naar een andere partij die ook te weinig zorg inkoopt, zodat u bij zelfs het gecontracteerde ziekenhuis op een wachtlijst komt totdat in een nieuw boekjaar een nieuw omzetplafond beschikbaar wordt. U betaalt netjes uw premie, maar zit thuis in de ziektewet te creperen. Uw werkgever wacht & betaalt mee.

Vroeger ging je samenwonen om de huur te delen, nu de verwarming. Van de kansel oreerde Jetten weer dat er mooie plannen liggen om huizen te isoleren, dat de energietransitie nu lonend is en dat ons kabinet extra geld heeft overgemaakt aan de armen. (Sociale) huurders hebben geen geld, geen beslissingsbevoegdheid en geen beschikbare aannemers om die groene dromen uit te voeren.

Dat de middenklassen complete maandsalarissen mist en geen liggende gelden heeft voor klimaatinvesteringen kan D66 niet mentaal verwerken. De groene liberalen geloven heilig in de marktwerking en geloven dat de energietransitie met hoge prijzen voor fossiele energie versneld wordt. Dat er ook technisch personeel, vergunningverlening en vrij kapitaal nodig is, snappen ze niet.

Terwijl de voedselbanken kampen met lange rijen en lege schappen, geeft ons kabinet tientallen miljarden uit aan het slopen van boeren. Een kind in een achterstandswijk komt eerder aan een baantje als nachtapotheker, dan aan een volledige maaltijd. Pubers gaan voor het snelle geld om voor hun kleine broertjes, zusjes en moeder te zorgen. Voor elke Taghi die je vastzet, staan duizend nieuwe op.

Na het WK zullen er weer jongeren dromen van een carrière als voetballer. Net zoals eerdere dromen als danser, zanger of andere talentenjachten waar tienduizenden mensen voor opdragen waarvan er slechts enkelen een wurgcontract winnen. Wanneer die dromen klappen, zijn ze een makkelijke prooi voor de ronselaars van de criminele sector. Voor werk in de zorg of techniek zijn diploma's nodig.

De nieuwe generatie vanuit kansenwijken wordt een beetje moedeloos. Ze zien buurtgenoten twaalf jaar wachten op een sociale huurwoning. Ze zien leeftijdsgenoten hard studeren maar geen stage krijgen. Ze zien young urban professionals bij papa & mama wonen. Sommige wachten op een woning die ze wel kochten en betaalden, maar vanwege stikstof niet meer gebouwd wordt.

Mark Rutte verbrak elke belofte, Ridouan biedt zekerheid.