We worden helemaal doodgesmeten met tijgers die hun thermostaat een paar graadjes lager zetten en zich dan warm hollen met een spurtje naar de krant om te laten zien hoe dapper ze wel niet zijn. Hier op GSHQ gooien we 'm vandaag gewoon lekker op 20 want ja wat kan ons het eigenlijk schelen, advies van het kabinet is 19, in het paleis van de koning is het 18 (weliswaar op een vloeroppervlak van 8785 m², dat is zeg maar het gemiddelde afgerond naar boven), Lydia houdt de thermostaat op 17, bij Intratuin gaat de boel naar 16, Cazimir had 'm laatst op 15, Natasja uit België knalt 'm naar de 14, in de werkkamer van Beau van Erven Dorens is 13, Gelderse musea zetten 'm op 12 en voor u het weet staat u tot de knieën in de zompige zooi van de loopgraven, uw graden af te vuren op de Russische bezetter: bij Hannah de Bruijne staat het ding op 10 en Harry Snijders heeft 'm al jaren op 8. Het is toch ook prachtig fenomeen hè. Lekker thuiskomen in de kou. Dekentje. Kruik. En maar wilskracht tonen. Telkens maar die blik op de thermostaat. En de slimme meter checken. Jaaaaa nog steeds 18 graden, nog steeds heel weinig geld aan Vattenfall gegeven. Vrienden bellen. Goh hoe warm staat hij bij jou, Buiting? Nou bij mij staat-ie op 18, dank u wel. En dan zet jij 'm dus op 17,5 want jij bent net iets dapperder dan Buiting. U kent het allemaal wel. NOU NU NIET LANGER. Geert uit Sneek is de laatste linie van het verzet. Hij laat zijn GELUK en PLEZIER niet vergallen door die dronken gek met z'n kleine snikkel Vladimir Poetin. Geert (66, Sneek) woont in een duurzame toko, warmtepompboilers de hele mikmak, levert bijna alles terug door z'n panelen én hij heeft nog een oud contract bij Greenchoice - hij betaalt 7 euro per maand. "Bij mij is het gewoon 21 graden in huis. Ik doe niet aan 19 graden. Ik laat me niet door Poetin de kou in jagen, hoor." APPLAUS VOOR GEERT.