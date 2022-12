In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 november: Een beschieting en de plaatsing van een explosief bij Lobi BBQ in Dordrecht.

Zondagochtend 27 november: Beschieting van Lobi BBQ in Rotterdam.

In de nacht van zondag 27 november op maandag 28 november: Een explosief achtergelaten bij Lobi BBQ in Den Haag.

Afgelopen nacht: Explosie bij Lobi BBQ in Rotterdam.

Aan de hand van deze berichten willen we graag een bekende voetbalmakelaar citeren: "Als iets één keer gebeurt, is dat een incident. Als het in korte tijd twee keer plaatsvindt, is dat heel toevallig. Als het drie keer gebeurt, is er sprake van een patroon. En als een vierde geval vrijwel identiek is, dan is dat ronduit verdacht."

Goenavund.