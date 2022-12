We worden al dagen doodgeknuppeld met van die schijtlollige filmpjes van Nederlandse en Amerikaanse ambassades die elkaar onder de oksels kietelen over hoe cool ze wel niet zijn. In het veld is er dadelijk echter geen ruimte meer voor die gekkigheid. Winnen of staken. Alles of niks voor Oranje, tegen die soccerkneuzen, winnaar krijgt New York, maar niet Brownsville en Bedford-Stuyvesant, die drugsholen mogen ze lekker houden. Wij hebben Amsterdam immers al! Nederland tegen Amerika, winnaar mag in de kwartfinale waarschijnlijk tegen Argentinië, en dan vliegen we er dan gewoon lekker uit. Koning Lowietje verandert niks aan de opstelling, dus we gaan spelen met de volgende namen:

OPSTELLING - De Toren; Slowpoke, Aké, Van Dijk, Timber, Renpaard; Frenkie, De Roon, Klaassen; Manvis, Gakpo

Updates volgen hieronder, meepraten in de comments, later meer, live NPO1, HUP HOLLAND, maak ze gek!

IN LOUIS WE TRUST

Zucht

OPBOKKEN OPA