Laat het maar aan de Amerikanen over om een vrolijk showtje te maken over iets wat potentieel heel veel levens kost; we noemen het de Appleificering van de productonthulling. Vannacht ging het gordijn van de lang geheim gehouden en onlangs aangekondigde Northrop Grumman B-21 Raider, de eerste nieuwe superbommenwerper sinds 1988 (de B-2 Spirit), gemaakt om indien nodig aan te vallen diep in China. Want zo is nu de Balance of Power: die klungelende kneuzen uit Rusland worden helemaal niet meer serieus genomen door de échte supermachten. Het ding is natuurlijk een stealthjoekel, kan kernwapens op een deurmat gooien en wordt door de Amerikanen 'de toekomst van de afschrikking' genoemd. Onze favoriet blijft evenwel de F-117 Nighthawk - Spartacus heeft ons hoogstpersoonlijk verteld dat hij daar soms vervelende nachtmerries over heeft. Enfin, de B-21, wat een prachtig ding, nu maar hopen dat ze 'm nooit hoeven te gebruiken.