De oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat Spanje kampt met een golf bombrieven en ook in andere delen van Europa zijn er problemen met de post. Minder explosief, ook niet leuk: op Oekraïense ambassades zijn bloederige pakketten met dierenogen bezorgd. Ook de Oekraïense ambassade in Den Haag heeft zo'n pakketje ontvangen. Intimidatie, volgens minBuZa Dmytro Kuleba. "Ik kan echter meteen zeggen dat deze pogingen zinloos zijn. We zullen effectief blijven werken aan de overwinning van Oekraïne." Het is nog niet bekend hoe, wat, welke dieren en waarom. De ogen van de vlieg (foto) zijn derhalve niet de ogen in het verhaal. Later vast meer.

UPDATE - vvd spreekt zich uit tegen brieven met dierenogen