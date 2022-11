Net als de rest van de wereld is ook de EU slechts een schoolplein voor volwassenen. En daar "dreigt Nederland nu een Europese topbaan mis te lopen." Die topbaan in kwestie is het directeurschap over Europees Grenswachtagentschap Frontex. Oh, spannend jongens, intriges! Schrijf de kranten vol! Want laten we vooral allemaal doen alsof het daadwerkelijk iets uitmaakt welk land welke EU-toppositie mag bekleden. Alsof er plaats is voor nationale voorkeuren in het radarwerk van een Duits-Franse schaduwmacht die gewoon doet wat het wil, zonder dat lidstaten daar echt iets over te zeggen hebben.

Maar goed, voor de vorm dan. Generaal Hans Leijtens, nu commandant van de Koninklijke Marechaussee, hospiteert vandaag tijdens een hoorzitting in het Europees 'Parlement'. Maar de kans is groot dat hij het niet wordt omdat Nederland recent nog bijzonder dwars lag bij de EU-pogingen om EU-lidstaten Roemenië en Bulgarije tot de Schengenzone toe te laten treden. En weet je wat dezelfde Generaal Hans Leijtens in dezelfde functie in 2015 nog zei? "Fort Europa is een illusie"! Hoop uit te leggen straks, maat. Maar, wel geprobeerd.

Bevreemdend: Frontex' stock footage Diversity and Inclusion Month filmpje