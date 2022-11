Ironisch dat de ene sekteleider de andere sekteleider wil bestrijden. Zaterdag werd bekend dat VOLT-voorman Laurens Dassen afgelopen week een select gezelschap fractievoorzitters bijeen had geroepen om te spreken over Forum voor Democratie (FvD). Net zoals FvD is VOLT een soort sekte. Een groep gelovigen met allerlei woeste idealen die verder weinig klaar weet te spelen.

De achterkamertjespolitiek van Laurens Dassen

Volgens de website van VOLT werkt Dassen in het parlement ‘aan een meer transparante Kamer’. Toch kwamen dinsdag op zijn initiatief fractievoorzitters van de coalitie en enkele van de oppositie in het geheim bijeen in een achterkamertje van de Nationale Vergaderzaal om te beraadslagen over Boreale Baudet en de rest van zijn partij.

Niet uitgenodigd voor dit beraad waren in ieder geval fractievoorzitters Geert Wilders (PVV), Lilian Marijnissen (SP), Kees van der Staaij (SGP), Joost Eerdmans (JA21) en Caroline van der Plas (BBB).

Dat is dan wel helder: wat VOLT betreft zijn alle fractievoorzitters gelijk, maar sommige fractievoorzitters zijn meer gelijk dan andere fractievoorzitters. Terwijl je juist van VOLT met al die hoogdravende teksten over democratie zou verwachten dat deze partij voor volstrekte openheid en transparantie zou gaan. Niet dus, Dassen kiest voor een schimmige vorm van politiek bedrijven. Daardoor staat de junior-fractievoorzitter nu in een kwade reuk.

VVD en D66 houden archief Bijlmerramp nog 47 jaar geheim

Niet alleen fractievoorzitters opereren geniepig, ministers doen dat ook. Woensdag stuurde minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers (VVD) na vragen van de Tweede Kamer een briefje waaruit blijkt dat het archief van de Rijksluchtvaartdienst over de Bijlmerramp nog 47 jaar geheim blijft, tot 2069 om precies te zijn.

Een besluit dat de VVD’er genomen heeft in samenspraak met minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf. Dijkgraaf is van D66. U weet wel; dat is die partij die nieuw leiderschap en dito bestuurscultuur in de mond bestorven heeft liggen.

Sigrids Staatsgeheim

Woensdag gebeurde nog iets met een prominent D66’er. Na maanden aandringen door Pieter Omtzigt en Derk Jan Eppink (JA21) zegde minister van Financiën Sigrid Kaag de Tweede Kamer toe dat deze vertrouwelijk inzage krijgt in een samenvatting van de noodscenario’s (opgesteld door haar ministerie en De Nederlandsche Bank) mocht er weer een eurocrisis uitbreken. Bij dat briefje aan de Kamer hoort een zogenaamde Beslisnota, een advies van ambtenaren voor een bewindspersoon. Die Beslisnota is onthullender dan de Kamerbrief zelf.

Allereerst is de samenvatting ‘stg. Confidenticieel’, zo valt te lezen. Stg. staat voor Staatsgeheim moet u weten. Het document is staatsgeheim verklaard ‘vanwege mogelijke schade aan Internationale en diplomatieke belangen’.

Daarnaast mogen Kamerleden (‘een voor een’) het stuk alleen lezen in ‘een bijzondere afgesloten ruimte’. Uitsmijter van het ambtenarenapparaat van Kaag voor Omtzigt cum suis: “Daarnaast moeten zij elektronische apparaten afstaan voordat zij deze ruimte kunnen betreden.”

Nederlandse ISIS-bruiden zaten in een C-17A Globemaster III van de VS

Donderdag sprak de Tweede Kamer in commissieverband met minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz (VVD) over terrorisme en extremisme. BBB-voorvrouw Caroline van der Plas kwam terug op het onderwerp dat vorige week in deze kolom stond: het terughalen van 40 ISIS-vrouwen en kinderen uit Noord-Syrië en met name de geheimgehouden kosten daarvan. Maar Yesilgöz houdt voet bij stuk: het was ‘een vertrouwelijke operatie’ dus ze gaat er echt niets over zeggen.

Dat was buiten vliegtuigdeskundige Menno Swart gerekend. Hij wees mij deze week op een opmerkelijke tweet van een bevriende analist: de terroristes en hun kinderen zijn met een C-17A Globemaster III van de Amerikaanse luchtmacht naar Nederland overgebracht.

De gemiddelde Twitteraar wordt beter ingelicht dan de Tweede Kamer, zoveel is duidelijk.