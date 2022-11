Dames en heren jongens en meisjes, het zal jullie niet ontgaan zijn dat er een hoop verandert in de wereld. Eerst ging het allemaal zus, en toen ging het opeens allemaal zo. En als we heel eerlijk zijn moeten we toegeven dat wij dat soms best wel een beetje eng vinden. Want als het niet gaat zoals het ging, hoe weet je dan hoe het gaat? Maar gelukkig blijven er ook nog dingen gewoon hetzelfde. Er zijn namelijk nog steeds PvdA'ers die iedereen die het maar horen wil moet vertellen dat ze het goede moeten doen, ook al blijkt dat goede helemaal niet zo goed, en ook al blijkt dat goede vooral goed voor de portemonnee van die PvdA'ers.

Dankjewel Pieter Hilhorst (mislukte lijsttrekker PvdA 020) voor jouw geweldige werk als ambassadeur van de Buddy App, die zou moeten helpen tegen schuldenproblematiek. Want niets is zo PvdA als volslagen uitgekotst te worden door de kiezers en vervolgens de rode loper uitgerold krijgen op ambtenarencongressen. "Bronnen uit de schuldpreventie en -hulpverlening die Follow the Money sprak, omschrijven Hilhorst als een ‘prominent’ en ‘autoriteit’ op dit gebied, voor wie ‘deuren opengaan’ en naar wie op gemeentehuizen wordt geluisterd."

En wat zegt Pieter Hilhorst dan tegen die gemeenten als ze naar hem luisteren? Je moet de Buddy App kopen! En wie heeft er zelf aandelen in de Buddy App? Pieter Hilshorst! En wie zijn zoon werkt er ook voor de Buddy App? Pieter Hilhorst! Er zijn volgens experts allerlei problemen met de Buddy App, maar de Buddy App werkt in ieder geval hartstikke goed tegen de schuldenproblematiek van Pieter Hilhorst. "Hilhorst bevestigt dat niet al zijn partners weten van zijn financieel belang en dat hij redacties en organisatoren van evenementen waar hij spreekt daar ook niet over informeert. Wel zegt hij hen te melden dat hij als adviseur voor Buddy werkt." Joe.