Never kick a man when he's down....

Ik krijg bij het lezen van dit topic vervelende associatieve gedachten richting de 'Mallorca-zaak'. OK, de vergelijking gaat niet helemaal op; op Mallorca werd een ONschuldige doodgeschopt.

Maar het is ronduit verbijsterend om te zien hoe bereidwillig, geil bijna, mensen in de rij lijken te staan om ook een duit in het zakje te doen.

If there ever was a 'trial by media', this is the one!

Gadverdamme

