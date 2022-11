Dat is een hele leuke, en vrees dat je gelijk hebt.

Die stelling ook dat DWDD “de beste TV van de lage landen” is. Diep triest. Het was een succesvol programma, want jarenlang prime-time en iedereen wilde aanschuiven. Het was echter niet meer dan uiterst oppervlakkige babbel-TV. Alleen al die onbeschofte houding naar artiesten die dan 1 minuut (één!!) iets mochten spelen. Alles was gericht op een aandachtsboog van een fruitvlieg.

Je kan zeggen dat het mag, die oppervlakkige TV rond 19.00, waarom niet? In het begin was het daarom ook nog wel leuk. Van Nieuwkerk is ook echt op zijn best als hij oppervlakkig blijft. Zie die programma’s rond de Top 2000. Die zijn leuk omdat ze lekker simpel en gezellig blijven; beetje lullen en spelletjes doen rond muziek. Ik durf te zeggen dat zijn rol als presentator daar heel belangrijk was en op het lijf geschreven. Eigenlijk vrees ik dat Top 2000 café nu ook niet doorgaat en wil je dat met een vervanger doen, dan zou ik niet weten wie.

Maar goed; de man was dus wat de geruchten al lang lieten weten, een zeer onaangenaam narcistische man op de werkvloer. Dat de druk hoog is snap ik, dat er wat geeist wordt en soms harde woorden, dat hoort er bij. Wat er nu uit de beerput komt is echter buiten proporties. Dat blijkbaar alles en iedereen in dat wereldje er van wist is schaamteloos, en dat wereldje was/is klein hoor. Een hoop dezelfde gasten uit een kring van progressieve BNers.