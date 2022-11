Het momentum voor deze oorlog is verloren. Russen hebben lak aan alles. Kunnen niet winnen op het slagveld dus moet Oekraïne stuk. En laten we eerlijk zijn. Russen schrikken niet terug voor een genocide hier of daar. Het is nabij een culturele eigenschap. Wie is er schuldig? De Russen? Nee. Dat zijn en waren altijd barbaren. Wij zijn schuldig. We hadden met de machtswisseling Jeltsin-Poetin al op onze tenen moeten staan. Gelukkig hebben we er goed aan kunnen verdienen. Mijn hart bloed voor die mensen daar. Ik schaam me diep dat we die mensen zolang in de steek gelaten hebben. Er zijn nog maar 2 opties. De NAVO inzetten of ze in de steek laten. Time to cross the Rubicon.