Ja, dit zag u wel aankomen, omdat u hier eerder al de onderstaande beelden zag waarin Kazachse president Emomalii Rachmon recht in Poetins gezicht een ongekende 'tirade' houdt en meer respect (geld) vraagt (eist). Samengevat: in een invloedsfeer-unie gebaseerd op angst, ruiken onderdanen bloed zodra het geweldspotentieel van de keizer afneemt. En daar moet de keizer dan weer op reageren door de schijn van z'n geweldspotentieel naar boven toe af te ronden. Dat heeft Poetin zelf nog niet gedaan, maar dat sentiment leeft sowieso al erg bij de Russische opiniekaste. Bovenstaand: "Let's still pay attention to the fact that the next problem is Kazachstan. Because the same nazi processes can start there as in Ukraine. And we have the longest border there. And there are a lot of Russians there." Veel Russen inderdaad, die de mobilisatie ontvluchtten ja. Chocolate-reclame (?) voor hen, na de breek!

Tirade van de Kazachse president

