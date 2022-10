Poetin bloedt als een rund en alle jakhalzen uit de CSTO en EUEA ruiken bloed. Dat gaat alleen nog maar meer worden de komende tijd.

Gelukkig heeft Poetin nog goede vrienden zoals Syrië, Noord-Korea, Nicaragua, en natuurlijk oom Loekasjenka uit Belarus. Wat Loekasjenka en Assad nodig hebben van het Kremlin is wel duidelijk maar wat heeft Kim of Ortega eigenlijk aan Rusland? Kim wil geen wapens leveren. Ortega stelt geen reet voor en die andere landen die zich van stemming onthielden die ruiken ook bloed en aanschouwen het maar afwachtend.

Ik begrijp die Centraal Aziatische republieken wel. Ze zijn geenszins van plan om in het zwarte gat te duiken wat Poetin gegraven heeft en weten eigenlijk inmiddels wel dat Rusland niet meer een stabiele of betrouwbare bondgenoot is (als het dat sowieso ooit was).

Ondertussen zijn de rekenmeneren aan het rekenen geslagen hoe het nu zit met PGM's vanaf het moment dat ze in productie zijn gegaan keer de maximale productiecapaciteit. Geen grote verrassing maar Poetin heeft niet uit barmhartigheid aangekondigd dat ze wel eventjes genoeg kruisraketten op Oekraïne hebben geschoten. Rusland heeft er naar schatting nog maar maximaal 500-600 over. Zeg maar genoeg voor 8-10 dagelijkse barrages. Het was al niet op gevallen dat de Russen het nu vooral proberen met 'suïcide drones', surface-to-air en surface-to-ship raketten. Die drones daar zouden ze er 2.400 van hebben gekocht bij Iran maar zoals het nu lijkt halen de Oekraïners er zo'n 50% van uit de lucht. En dan moeten de IRIS-T en Hawks e.d. nog komen.

Het gerucht gaat dan ook dat er vandaag/vannacht een groots offensief gaat komen/is begonnen rondom Kherson om Nova Khakova te bevrijden, strategisch belangrijk, er zitten daar 20.000 tot 30.000 Russen klem, en dat in Kharkiv oblast hard geknokt wordt om Kreminna en Svatove wat de Russen daar helemaal vastzet. De Russen lijken vooralsnog hun geld in te zetten met nogal schokkend hoge verliezen op Bakhmoet omdat, ergens logisch, dat de weg is om het front te openen in Donetsk maar het lijkt niet al te best te lukken. De Russen maken wel meters maar letterlijk over de lijken van gesneuvelde Russen.