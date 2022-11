Het blijft enigszins verbazingwekkend dat GroenLinks en andere groene partijen, maar blijven hameren op het zo snel mogelijk in de ban doen van fossiele energie. Als GroenLinks wat realistischer zou zijn, dan zou het juist fossiele energie (en nucleaire energie!) moeten omarmen; juist deze vormen van energie kunnen de omwenteling naar groene energie veiligstellen.

Van de week kwam het zoveelste berichtje van mevrouw Kröger over het klimaat. Wederom was de strekking dat alle investeringen in fossiel onmiddellijk stopgezet dienen te worden. De olie & gas industrie lijdt hierdoor al jaren aan onderinvestering; zij wil immers niet met “stranded assets” blijven zitten. Dat is wellicht ook de verklaring waarom de olieprijs zo goed blijft liggen ondanks dat er een economische crisis voor de deur staat. De gedachtegang die door GL en partijen zoals het ABP worden gebezigd, leiden linea recta tot een energieschaarste (/hoge energieprijzen) die er niet had hoeven zijn. En dit is nog maar het begin!

Zo zal de wereldbevolking tot 2050 groeien met 1,7 miljard mensen. Dit zijn mensen die ook energie nodig zullen hebben, direct (warmte, bereiden eten, transport) en indirect (cement, koper, glas, glaswol, hout, kunstmest, vervoersmiddelen, computers, water, en zo verder, waar allemaal veel energie voor nodig is). Verder zijn er nu al minimaal 3,3 miljard mensen die straatarm zijn en ook een beter leven willen bewerkstelligen. Dit kan alleen door meer energie aan te wenden.

Nu denkt GroenLinks blijkbaar dat hernieuwbare energiebronnen zomaar als vervanger kunnen dienen voor fossiele energiebronnen, maar dit is een totaal onrealistische aanname. De huidige situatie geeft al aan dat groene energie nog maar een klein gedeelte vormt van het totale energieaanbod. In veel gevallen is er gewoonweg geen goed alternatief en als ze er wel zijn, dan is het peperduur.

Zo is groene waterstof de enige groene optie voor de zware industrie (continue beschikbaarheid en de energiedichtheid), maar wel erg duur. En ja, natuurlijk zullen er innovaties komen om de kostprijs te drukken. En ja, hier dragen hogere energieprijzen deels aan bij; het maakt groene energie immers attractiever vis-à-vis fossiele energie, maar de producten die normaal met fossiel worden gemaakt, zullen dus een hele lange tijd duurder zijn dan voorheen, waardoor niet iedereen zich dit kan veroorloven. Welvaart zal een stap achteruit doen, en vele mensen zullen een rang zakken in socio-economische zin.

Verder zal alleen al de gehele elektrificatie van onze maatschappij de vraag naar de benodigde materialen zodanig laten toenemen dat het aanbod het gewoonweg niet zal kunnen bijbenen. Zelfs met innovaties zullen deze tekorten niet omzeild kunnen worden. En kijken we naar wie de meeste van de benodigde materialen in bezit hebben, dan komt China en Rusland zeer prominent naar voren. Blijkbaar ziet GL niet dat het Westen zich zo nog afhankelijker maakt van deze geopolitieke vijanden (of ze heeft er geen probleem mee).

Mochten de materialen al voorradig zijn, wie gaat het maken, installeren, controleren, onderhouden? Daar hebben we niet de benodigde en opgeleide mankracht voor. Verder is het openbreken van straten en wegen, het bouwen van windparken, zonneweiden verdeelstations, en zo verder niet zo gemakkelijk als GL lijkt te denken; ook hier zal PFAS, fijnstof, stikstof, inspraakprocedures en zo verder een vertragende rol gaan spelen. Ook wordt vergeten dat groene elektriciteit juist niet zonder gas- en kolencentrales kan (en nucleair).

Tel daarbij op de 3,3 miljard mensen die er alles aan zullen doen om het beter te krijgen en de 1,7 miljard mensen die er nog bij gaan komen en het zou voor iedereen duidelijk moeten zijn dat de 2030 en 2050 deadlines totaal onhaalbaar zijn. Dit blijven negeren en actief fossiel blijven verbannen, zal leiden tot significant hogere energieprijzen, energie rationering en energiearmoede. Voedsel zal hierdoor minder voorradig zijn, minder divers (dag avocado’s!) en veel duurder zijn. Honger in de wereld zal niet alleen toenemen in de gebruikelijke delen van de wereld, maar ook hier in de EU en Nederland. De productiviteit zal achter blijven, de schulden zullen daardoor een nog groter probleem vormen (de hogere inflatie kan helpen, totdat er geherfinancierd dient te worden tegen een veel hogere rente…). Deze stagflatoire hel zou onze gehele economie omver kunnen trekken; een systeemcrisis die zijn weerga niet kent. Ook zal sociale en politieke onrust zal hand over hand toenemen. Dit moet en kan vermeden worden.

Als GL haar zin krijgt, wordt het Westen geteleporteerd naar 1929, of erger. In plaats daarvan zou GL moeten beseffen dat juist fossiele (en nucleaire) energie de groene transitie goedkoper kan maken (letterlijk) en ervoor kan zorgen dat de welvaart in ruime zin niet onnodig hard zal worden geraakt in het Westen. Hierdoor zal de steun voor groene maatregelen niet worden ondermijnd (wat nu wel het geval is), en de sociale cohesie niet in gevaar gebracht worden. Verder zal de acceptatie van fossiel (en nucleair) voorkomen dat 5 miljard mensen tot eeuwige misère worden veroordeeld. GL zou als geen ander moeten beseffen dat de weg naar de hel geplaveid is met goede bedoelingen (en gebrek aan realisme). Het wordt tijd dat GL en haar denkgenoten volwassen worden in plaats van alleen te sturen op emotie en idealen; zij moeten fossiel en nucleair gaan omarmen als drijvende kracht achter de groene transitie in plaats van deze energiebronnen te bestrijden als zijnde het kwaad.