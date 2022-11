Klimaatpaus Timmerfrans, prediker van consumptiematiging en zelfbeheersing die op constante voet van patatje oorlog met zijn eigen drammerige moraalreligie leeft, krijgt 1800 euro loonsverhoging per maand. Wanneer je al drie ton per jaar uit de ruif graast, is dat wisselgeld natuurlijk. Het zijn amper twee dagvergoedingen voor het volvetste Euro-Varken des Vaderlands. Maar als die vette homp belerend vlees eens een keertje uit het raam van zijn Brusselse stolpboerderij zou kijken, naar de lappendeken van landen die hij als een eenheidsakker van inclusieve regenbogen en economische eenhoorns probeert te verkopen, dan ziet hij dat 1800 euro per maand ongeveer precies het wettelijk minimumloon is in Nederland. Het is meer dan twee keer het Portugese minimumloon, bijna twee keer het Sloveense, bijna drie keer dat van Tsjechië, bijna vier keer dat van Hongarije en Roemenië en VIJF KEER BULGARIJE. In Brussel heet die 1800 piek echter gewoon een inflatiecompensatie van 7 procent, die natuurlijk permanent is en die ook bij tienduizenden EU-ambtenaren wordt bijgeschreven. Mede betaald door mensen die in Hongarije 500 euro per maand verdienen, geen inflatiecorrectie van 7% op hun loonstrook vinden maar wel het dubbele aan inflatie moeten optellen in hun eigen huishoudboekje. En PvdA, D66, Volt en GroenLinks zagen dat het goed was. Berlaymont bezetten, wanneer?

schaamteloze varkens, allemaal

Maar dit was pas onfatsoenlijk, toch?