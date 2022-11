“Krijg toch de pestkanker, godgodverdomme wat een bloedkanker ding! Kankalampies! Teringwijf. Godskolerendepestpokketyfuszooi! Godsgloeiendetyfustering krijg nou de jezusbloedkankerkolere.”

Ik heb een en ander uit de losse pols getranscribeerd maar het lijkt mij een aardige samenvatting van Lau’s Rotterdamse lexicon. Voor alle volledigheid hier zijn eigen soundboard. Dat is genieten zeg. Niemand kon zo mooi vloeken als Schroeter, al kwamen de Crooswijkse bokslegende Bep van Klaveren en Jules Deelder aardig in de buurt.

Ik liet het legendarische kerstmis-fragment van Tiny en Lau - de vierdelige serie werd in Overschie gedraaid door de geweldige Roy Dames - laatst aan een Rotterdamse kennis zien en die had nog nooit van Schroeter gehoord, hetgeen ik een mirakel vond. Wie kent Tiny en Lau nou niet!

Je zou het whitetrashploitation kunnen noemen: Man bijt hond had de Veerkampjes - ik ben er stellig van overtuigd dat die godverdomse gristenhonden van de NRCV alle vloeken er hebben uitgeknipt - en campingzender SBS bracht de Tokkies - ontdekt door Ingeborg Beugel van de IKON. De IKON zette ook Haagse Sjonnie op de kaart en RTV Rijnmond kwam met de briljante serie Willems Kantine: Vijf Euro? Op je muil! Willems Kantine werd gemaakt door een van Nederlands beste documentairemakers: Roy Dames , ook bekend van Foute Vrienden en Meiden van de Keileweg. Overigens vind ik Sjonnie - dat zijn zegen tot een herinnering mag zijn - de saaiste van alle hier boven genoemde boze blanke mannen. Hij was gewoon te stoned om mooi te kunnen vloeken. Doe maar mij deze juffrouw uit de Hofstad! "Achterlijke teringmongool!" En schelden op zijn Utregs is ook fijn, hoor.

Hier treden de Tokkies, Haagse Sjonny, Tiny & Lau trouwen samen op bij Jensen! Unieke beelden, mensen. White-trashploitation is natuurlijk ook een guilty pleasures genre voor de beau monde, voor de regentjes van D66. Genieten van het gevloek en getier van het roomblanke gepeupel, het tinnef, het schorriemorrie en het falderappes. Over vloeken gesproken, nobody beats The Tourette Guy!

Even een stukje geschiedenis: Danny, the main character of the series, is an alcoholic man who suffers from Tourettes syndrome in which he'll constantly swear in sentences and have fits of rage. While he does wear other attire, he's mostly seen wearing a neck brace and a Tony the Tiger t-shirt. He's played by Daniel Hempstead. In September 2007, an admin on the Tourettes Guy website announced that Danny had passed away on August 4th. It was reported that Danny was in a severe car accident and while Danny survived and got out of the hospital, he died a month later due to complications from the accident. Many fans around the internet mourned his death but some were skeptical believing it was a hoax. Many figured that they would go to Danny's house and find the answer for themselves. Eventually, fans found his house in Columbus, Ohio. While many claimed they went to his house and saw Danny alive, some thought they could be lying. Eventually, the death was debunked when Tourettes Guy made a return in 2009 on YouTube.

Ik vermoed dat Lau Schroeter aan het syndroom van Asperger leed, maar ik sluit een lichte vorm van Tourette ook niet uit. Schroeter zal nooit gediagnostiseerd zijn en ik kan sowieso vrijwel niks vinden over zijn werkzame leven voor hij een BN'er werd.

Overigens droeg Rutger namens GeenStijl bij aan de mainstreamisation van boze blanke man Schroeter. Lau was niet meer leuk toen de serie overduidelijk gescript werd. Deze aflevering - Lau gaat een hengel kopen - is tenenkrullend slecht, en typisch bedacht door een of andere overijverige klerk bij de campingzender. Tiny & Lau raakten in de vergetelheid en vroegert.nl was zo aardig om eens te gaan kijken hoe het met het vrolijk tweetal ging, elf jaar na hun doorbraak. Spoiler alert: Lau en Tiny zijn dood. Ras-Rotterdammer Lau Schroeter (78) werd opgenomen op de gesloten afdeling van een verzorgingshuis. De scheldkanonnadespecialist dementeerde en kon niet langer op een reguliere afdeling worden verpleegd. De familie liet dit op Facebook weten: “Helaas gaat zijn toestand achteruit en is hij vorige week, een dag na zijn verjaardag, overgeplaatst naar een 'gesloten afdeling'. Recentelijk herkende hij zijn eigen schoonzoon niet meer en hij kan zich ook niet meer herinneren dat we al die jaren filmpjes gemaakt hebben. Het is verdrietig om te zien hoe iemand zo achteruit kan gaan.'' Lau overleed in maart 2019, zijn lief Tiny in februari 2020. Er is ook nog goed nieuws, want familievriend Ralph Dunnebier had nog uren ruw beeldmateriaal van Tiny en Lau en publiceerde nieuwe video’s met het duo.

Overigens moet ik nog wat rechtzetten. In een twietje schreef ik ooit dat Tokkie een van oorsprong Joods-Portugese familienaam is, die terug te brengen is naar het Hebreeuws woord voor papegaai: toekie. Ik kreeg toen een mail op hoge poten van Phil Tokkie, zeg maar de goede tak van de familie:

Op Twitter zag ik een bericht van U staan over mijn familienaam.

U schrijft 'ik heb er voor gestudeerd'

Ik weet niet wat U gestudeerd heeft, maar hier slaat U de plank nogal mis.

En dat u daarbij ongevraagd de foto van mijn oom gebruikt maakt het er ook niet echt beter op.

Een aantal (zo'n 30) jaren geleden heeft in Mispoge, het blad van de Nederlandse kring voor Joodse genealogie een uitgebreid artikel over de naam Tokkie gestaan. Daarin werd de verwijzing naar een vogel afgewezen. Er werd gemeld dat Tokkie duidt op de beginletters van wat kruiden in het Hebreeuws (dat eigenlijk geen klinkers kent). En dus dat de Tokkie's afstammen van een kruidenier. (in de betekenis van kruidenverkoper).

Dit sluit ook aan bij het begin van onze stamboom online

Abraham Moses TUCI, krojer. De eerste bekende Tuci is begraven op de begraafplaats Zeeburg. Dat was een Asjkenazische (Hoog-Duitse) begraafplaats en dus niet Portugees. Ik heb in de loop der tijd vele verhalen over het ontstaan van de naam Tokkie gehoord en gelezen. Deze uit het blad van de Nederlandse kring voor Joodse genealogie lijkt me het meest betrouwbaar. Ik verwacht naast Uw excuses, dat U Uw Twitter-bericht snel corrigeert.

Phil Tokkie

Bij deze, Phil!