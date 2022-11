00.00 - 00.21 - Introductie door Virgil van Dijk

00.21 - 00.23 - Fapper Typhoon zit achter een piano. En hij zingt. FOUT! Muziekinstrumenten (en zingen in combinatie met muziekinstrumenten) zijn verboden in de islam! "Er zullen onder mijn gemeenschap zeker mensen zijn die ontucht, zijde (voor mannen), alcohol en muziekinstrumenten zullen toestaan", aldus de profeet. "Waak ervoor dat je niet ten prooi valt voor verboden tijdverdrijf en kies juist voor een toegestane vorm van amusement zoals zwemmen, uitjes, boswandelingen enz." Weet Albert Heijn dan soms niet dat piano spelen en gezellig zingen helemaal niet mag in streng islamitisch land Qatar? Deze beelden liggen gevoelig! Waar was het marketingbureau? Dit komt als een boemerang terug!

00.23 - 00.25 - Een ploegje medewerkers van de Albert Heijn. Maar wacht eens even! De twee meiden in de bovenste rij en een van de meiden in de onderste rij hebben GEEN HOOFDDOEKJE op! Weet Albert Heijn dan soms niet dat een hoofddoekje verplicht is in openbare gebouwen in Qatar? Geen enkel maatschappelijk besef! Waar is het inlevingsvermogen van Albert Heijn!

00.25 - 00.28 - Voetballers van het Nederlands elftal voetballen met een sinaasappel. HUH??? Weet Albert Heijn soms niet dat voedselverspilling VERBODEN is in de islam? Koran 7:31 en Allah zei: "Eet, drink, maar verspil niet. Want Hij houdt niet van degenen die verspillen!" Voetballen met een sinaasappel. Weet Albert Heijn soms niet dat het WK in QATAR wordt gespeeld? Deze beelden liggen gevoelig! Dit komt als een boemerang terug!

00.30 - WAT? Verliefde kinderen die een arm om elkaar heen slaan?! Weet Albert Heijn soms niet dat dit verboden is in Qatar? "In het algemeen geldt voor iedereen dat lichamelijk contact tussen geliefden in het openbaar niet op prijs wordt gesteld." En tóch laat Albert Heijn dit gewoon zien??? Schaamteloos!

00.30 - 00.33 - HUH? Een VROUW is de leidinggevende van een MAN? Weet Albert Heijn wel dat dit in Qatar eigenlijk helemaal niet KAN? In de islam is de man superieur aan de vrouw! Dit is een dolk in de rug van al die vrouwen in Qatar die zo hard strijden voor hun vrijheden. Wat een vreselijke BLUNDER van Albert Heijn!

00.33 - 00.39 - "Sla de armen om de schouder van degene naast je", zingt Typhoon. Wat??? DAT MAG DUS NIET IN QATAR! Geen enkel medeleven met mensen in Qatar die elkaar eens lekker vast willen pakken, maar dat niet kunnen door de islamitische regelgeving. Maakt Albert Heijn nu echt weer deze fout? Nul komma nul inlevingsvermogen of maatschappelijk besef!!!

00.48 - Beelden van de getatoeëerde arm van Georginio Wijna... DE GETATOEËERDE ARM? WAT??? Weet Albert Heijn soms niet dat tatoeages verboden zijn binnen de islam? Dat heel veel mensen in Qatar wel een tatoeage zouden willen, maar dit helemaal niet MOGEN? En dan tóch de arm van Wijnaldum laten zien? Harteloos. Harteloos. Een tattoo is een van de grote zonden binnen de islam: "Dit omdat de Profeet (vrede zij met hem) degene die zichzelf tatoeëert, alsmede degene die een ander tatoeëert, heeft vervloekt." En Albert Heijn laat dit gewoon zien? Dit komt als een boemerang terug!

00.50 - WAT? Een meisje zonder hoofddoek? ALBERT HEIJN???

00.54 - HUH? De regenboogarmband van Virgil van Dijk? Weet Albert Heijn soms niet dat homoseksualiteit VERBODEN is in Qatar? Dat je zomaar de gevangenis in kunt gaan als je NIET Virgil van Dijk heet? Snapt Albert Heijn wel dat het helemaal niet leuk is om zo'n statement voor de bühne te maken terwijl in Qatar mensen keihard moeten knokken om te kunnen zijn wie ze willen zijn? Waar is het inlevingsvermogen? Hoe kan dit? Wie heeft dit goedgekeurd???!

00.55 - Drinkt die meneer nou... EEN BIERTJE? WAT? Heeft Albert Heijn wel begrepen dat alcohol VERBODEN is in Qatar? Dat er genoeg mensen zijn die wel een biertje zouden lusten, maar dat dit niet kan? En daar dan zo de spot mee drijven door een man bier te laten drinken? Wat zegt u, appelsap? IS APPELSAP EIGENLIJK WEL HALAL? Moeten wij dan alles uitzoeken voor Albert Heijn???

0.56 - EINDE - Wat???? Allemaal juichende mensen? Terwijl er in Qatar mensen DOOD zijn gegaan voor een voetbalfeestje? Begrijpt Albert Heijn eigenlijk wel dat het in deze tijden not done is om beelden van juichende mensen online te zetten? Dat je eigenlijk helemaal niet mag kijken? Dat je blij moet zijn als het weer voorbij is? Het WK is in Qatar hoor!!!! Streng islamitisch land Qatar!!! Daar zijn heel veel mensen gestorven bij de bouw van die stadions! Misschien zijn een aantal van deze juichende mensen wel bouwvakkers, heeft Albert Heijn dat eigenlijk wel uitgezocht? Danst het lekker op de graven van al die omgekomen slaven, Albert Heijn?

WAT EEN VRESELIJKE RECLAME DIT KOMT ALS EEN BOEMERANG TERUG