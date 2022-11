Hou er nou toch eens mee op gasten. Ja er wordt gevlogen, vooral omdat er geen alternatief is dat enigszins redelijk kan concurreren met het vliegtuig op lange afstanden. Maar gaat het er écht om iedereen die meent dat het klimaat een belangrijk thema is iedere vliegkilometer na te dragen?

Waarom exact is dit voor GS een speerpunt, zo ongeveer dagelijks? Is het om een excuus te hebben, dat je zelf niks hoeft te doen? Of is het om ermee te beweren dat het geen zin heeft iets te doen? Of vind je het sowieso onzin, dat klimaat? Of heb je gewoon zo de schurft aan links dat je alles maar dan ook alles aangrijpt om je punt te kunnen maken, ook al levert dat geen reet op voor klimaat, de wereld, de mensheid, behalve het heerlijk zelfgenoegzame gevoel dat je een ander zijn hypocrisie in de bek hebt gewreven?

En waarom dat dan precies? Om je zelf zoveel beter te voelen, dat je zelf niet hypocriet bent? Op dat puntje dan tenminste. Wat drijft precies de deugbasher? Morele superioriteit? Jezelf heel erg gaaf vinden? Jezelf heel erg puur vinden? Uitstralen dat niets je raakt of kan schelen en dat je feitelijk een cynische nihilist bent. Die er een satanisch genoegen in schept om mensen die het goed bedoelen neer te kunnen halen wegens hun onvolkomen overtuigingen? Ik vraag me dat af, want er gaat bijzonder veel energie in zitten. Daar moet een primaire behoefte aan ten grondslag liggen anders ben je er niet zo druk mee. Dit is nu al het zoveelste stukje over individuen die hun klimaat activisme voor de voeten gegooid krijgen omdat zij niet in alles consequent zijn en daarmee tot de grond worden afgeserveerd.