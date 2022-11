We zijn hier door honderden jaren uitroeien en naar onze hand zetten niet meer gewend aan wilde dieren. En als ze er zijn gaan we ze "tam" maken. We willen graag vriendjes zijn en een zijn met de natuur en daar hoort ook een wolf bij, want we hebben op TV en internet gezien hoe er mensen zijn die met leeuwen leven, en dat willen we ook allemaal. Dus geven we die beesten eten zodat ze naar ons toe komen, we ze even kunnen aaien etc, en dat geeft ons het gevoel een te zijn met de natuur.

Van de andere kant is de natuur in nederland een verwaarloosde tuin waarover een doorgeleerd iemand de regie heeft in wat er wel en niet mag zijn. Een hond (ook een doorgefokte domme wolf of een vos) die in de natuur schijt brengt teveel CO2 in de natuur, maar een wolf mag dat wel want dat is natuur en daarom moet er maar boeren weg, want die fokken met doorgefokte grote grazers, gekruiste wilde zwijnen en schapen, die de wolf wel weer interessant vind want hij leeft hier in een fastfoodrestaurant.

Maw. nederland is al te vol met doorgefokte apen (waar ik er ook een van ben) daarbij nog een hoop doorgefokte grote grazers en wilde zwijnen wordt een beetje teveel voor ook nog een wolf die geen leefruimte heeft zoals het in de natuur bedoeld is. We hebben al grijze wolven genoeg, nu ook nog een wilde wolf erbij en ik zie een kruisingsmogelijkheid waarvan ik niet wil weten hoe het uitpakt. Maar de wereld is te vol om het een en ander naast elkaar te kunnen laten leven, en zeker hier in nederland waar we alles wat adem haalt fantastisch vinden, maar vergeten dat we ook goed moeten kunnen eten. We hebben al een tekort aan landbouwgrond om ons te kunnen voeden, laat staan dat er ook nog een wolf bijkomt die een deel van het eten dood voor plezier, of hooguit een klein hapje.