Wat is er nou mooier dan met een sjekkie in je hand loten kopen? Precies: helemaal niks. Maar dit kabinet is er niet voor de gewone man en al helemaal niet voor de gewone man die gewoon een buil shag wil wegpaffen en hoop dat ie ze alle 13 goed heeft. Om via een belastingverlaging het MKB te stimuleren "groen" te investeren wordt de kansspelbelasting met 0,3%-punt verhoogd. Dus als je eindelijk na alle investeringen via je onverslaanbare systeem een keertje prijs hebt, dan gaan er nog meer zuurverdiende centjes naar de staatskas. Daarnaast wordt de accijns op rooktabak nog een extra verhoogd met 15 eurocents per pakje. Alsof shagrokers zich niet 40 jaar de pleuris werken om na vijf jaar jaar lang met kapotte knieën en een doodsrochel te 'genieten' van hun AOW en een weggeroofd pensioen het loodje te leggen. Gelukkig is het pils bij de supermarkt in de aanbieding. Oh wacht.

