Weer eens een hele rare tweet van het hele rare account @UN_Women, dat kennelijk lijkt te bestaan om boze rechtse mannen op Twitter ervan te overtuigen dat feministen niet helemaal goed bij hun hoofd zijn. Want wat is er nou schokkend aan het feit dat 11% van de vermoorde journalisten vrouw is? Vindt @UN_Women dat te veel? Heeft @UN_Women enig idee wat die andere 89% van de journalisten zijn? En wil @UN_Women graag terug naar het geweldige jaar 2020, toen nog maar 6% van de vermoorde journalisten vrouw was? Streeft @UN_Women misschien naar een wereld waarin nog maar 0% van alle vermoorde journalisten vrouw is? Willen ze bij @UN_Women liever niet dat vrouwen berichten over gevaarlijke dingen zoals oorlog, corrupte regimes, drugskartels en het pensioenstelsel, maar dat vrouwelijke journalisten gewoon tijdschriftjes volschrijven over #tetten en #freethenipple? Kunnen ze bij @UN_Women misschien niet beter gaan koken in plaats van twitteren? Zijn onze overhemden trouwens al gestreken door @UN_Women? Hebben wij al een pijpje pils en een borrelnootje voor bij het voetbal kijken van @UN_Women gehad? Moeten wij van @UN_Women vannacht weer op de bank slapen totdat we beter hebben nagedacht over de wijze waarop we ons ongenoegen met sommige ingesleten patronen in onze relatie uiten? Wacht dit topic ging toch over een rare tweet van @UN_Women? Help? Iemand?