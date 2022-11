De complete zaak was al besproken, de aanklager sprak zijn schande, de verdediging waste de handen onschuld en de nabestaanden lieten een boos traantje. De eis (twee keer levenslang) lag op tafel en het was een kwestie van aftikken, opsluiten, sleutel weggooien en nooit meer aan denken. Maar toen verscheen enkele dagen voor de uitspraak plots een nieuwe getuige, met nieuwe inzichten over de opdrachtgever (hoi Ridouan) en nieuwe betrokkenen die in de boeien werden geslagen en lag de hele boel weer open. Een van de rechters is inmiddels geëmigreerd en dat betekent dat de complete zaak overgedaan moet worden, tenzij alle procespartijen vinden dat het kan doorgaan. De advocaten van Kamil Egiert stemden tegen doorgang, want die zien in de verklaringen van de getuigen mogelijk strafverlagende argumenten voor hun cliënt en als je tegen levenslang aankijkt heb je weinig meer te verliezen. En dus gaan we de hele show nog een keer doen. We gaan zien of die terrorismeverhaallijn dit seizoen een belangrijke rol gaat spelen en of we nog meer te weten komen over de onderbelichte personages die achter de schermen aan de touwtjes trokken. Voor de rest moeten we het doen met dezelfde hoofdrolspelers, hetzelfde plot, dezelfde slechteriken, waarschijnlijk dezelfde strafeis, maar krijgen we hopelijk deze keer wel een bevredigend seizoenseinde.