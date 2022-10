Ik heb de serie Breuklijnen gekeken. Het was een boeiend verhaal over wijken waar de meesten van ons nooit een voet zullen zetten. Can heeft een tijdje in die wijken gewoond. De islam en zijn aanhangers werden niet verheerlijkt door Sinan Can. Hij liet hen aan het woord en liet de beelden zien van de wijken. Het is aan ons, de kritische kijker, om zelf de verhalen door te prikken van b.v. de voorganger van de moskee die had opgeroepen dat Samuel Paty moest worden gestraft voor het 'beledigen van de profeet'. Tot drie keer toe vroeg Sinan Can aan hem of hij niet te voorbarig was geweest omdat het verhaal van dat moslimtrutje in de klas van Paty gelogen bleek te zijn. Imam weigerde in te gan op zijn kwalijke rol in de moord op Paty; gaf dat trutje de schuld van leugens verspreiden. Dan is het toch aan ons om de conclusie te trekken dat zo'n moslim liegt en geen verantwoording neemt voor zijn bedenkelijke rol? Als de politie de wijk niet meer in durft te gaan omdat ze verschillende keren in de val zijn gelokt door jongeren in zo'n pauperflat dan is het voor de kijker toch duidelijk dat de politie niet meer wil komen? Dan kunnen de bewoners van zo'n flat klagen dat ze in de steek worden gelaten door de overheid en politie, maar Can hoeft dat toch niet uit te spellen? Ik vond hem, Sinan Can, heel goed als onpartijdig verslaggever.