Oh jee. Willem Engel wordt weer eens geconfronteerd met de consequenties van zijn eigen handelen en het is allemaal de schuld van iemand anders. Bank ING, bekend van internet, wil van Willem Engel af. En in een vonnis, dat in handen is van AD.nl en ook in handen is van de rest van Nederland omdat het gewoon op rechtspraak.nl staat, geeft de rechtbank de geldbank gelijk. Engel had namelijk zonder medeweten van de bank zijn stichting 'DancaMundo' ("DancaMundo wil blijkens haar statuten in het algemeen het dansonderwijs ondersteunen en stimuleren en meer in het bijzonder de Latijnse partnerdans. Zij wil dit bereiken door het organiseren van dansreizen, symposia en festivals") laten fuseren met de stichting 'Viruswaarheid.nl' (minder bezig met Latijnse partnerdans, dansreizen, symposia en festivals, red.) en ondertussen 50.000 gedoneerde euro's aan zichzelf geleend om een stuk land in Spanje te kopen.

Volgens Engel is er nu geen enkele bank die met hem de Latijnse partnerdans wil dansen en het lijkt ons in een rechtsstaat niet de bedoeling dat het werken je als stichting (hoe irritant die stichting verder ook is) onmogelijk wordt gemaakt doordat banken een QR-code eisen. Een stichting verbieden is een taak van Hubert Bruls de rechter, niet van banken. Daar heeft Engel dus een punt, maar het aardige van de uitspraak is dat dat punt daarin ook wordt erkend. Maar ja, zegt de rechtbank. Dat is verder niet de schuld van ING. ING is door Engel en zijn stichting voorgelogen en mag daarom Viruswaarheid.nl gewoon op straat trappen. Is het dus toch de schuld van de Rabobank Willem Engel.

