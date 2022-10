De reden dat bitcoin veel waard was (en nog steeds is overigens) is dezelfde reden dat huizen veel waard zijn. Ontwaarding van de euro t.o.v. iets dat wel schaars is. Tenzij de rente nu naar 20% gaat is bitcoin nog steeds een aardige gok, je moet gewoon niet alles in 1 asset zetten. Maar alles in euro's houden of in je huis investeren is net zo goed een slecht idee.