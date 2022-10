Niet alles wordt duurder. Koophuizen zijn het afgelopen kwartaal in prijs gedaald, meldt de NVM. En daar heeft u precies niets aan. Want óf u heeft al een huis en dan worden andere huizen misschien wel goedkoper, maar is uw eigen huis ook minder waard, óf u hebt nog geen huis en dan kunt u geen lagere hypotheek krijgen vanwege de gestegen rente en OH JA U HOUDT SOWIESO NOGAL WEINIG GELD OVER OMDAT ALLES ZO ONTIEGELIJK DUUR IS. Ondertussen worden nieuwbouwhuizen alsnog duurder door alle economische onzekerheid, en komen een hoop projecten niet eens van de grond, terwijl we een enorm woningtekort hebben. Is er dan helemaal geen goed nieuws over de huizenmarkt GeenStijl? Nee.