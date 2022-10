:

Prachtig verhaal, dank. Zelf ook veel gereisd met de trein. Een van de betere ervaringen:

Ik sloot aan in Tanger bij een van de vele rijen voor paspoortcontrole, voor de oversteek naar Spanje, om daar verder te reizen met de trein. In een andere rij viel me een jonge man in een rolstoel op. Hij leek sprekend op die zanger van Frankie goes to Hollywood, Holly Johnson. Tijdens de oversteek kwam hij naar me toe gerold en we raakten aan de praat.

Bij de aankomst in Gibraltar bleek dat de treinen richting Madrid waren dubbelgeboekt, dus we moesten wachten op de volgende, een nachttrein.

En altijd is er wel iemand met een gitaar, dus ondanks de frustratie werd het gezellig in het wachthok. En toen ging Holly frutten aan zijn rolstoel. Eerst haalde hij een eetlepel tevoorschijn. Daarna ritste hij de armleuning open, en haalde hij er bruine kristalsuiker uit. Iedereen die maar wou, kreeg een volle lepel. Dus ik ook.

Alles aan die rolstoel zat vol: armleuningen, rugleuning, achter zijn benen en onder zijn voeten. Ik ben stoned geweest tot Parijs, drie dagen en honderden kilometers verder.

PS: later werd me duidelijk wat dat was geweest: pure THC. Ja, dat wil wel, een eetlepel vol.