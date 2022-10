O o o wat maken die Engelsen er een potje van. Boris Johnson dit, Rishi Sunak dat, Theresa May zus en Jeremy Hunt zo. Gelukkig hebben we in Nederland geen Kamervoorzitter die aankondigt dat er een onderzoek komt naar twee anonieme brieven over Khadija Arib, waarvan er een wellicht niet eens over Khadija Arib gaat, maar niet naar 23 klachten over Khadija Arib. En ha ha ha hebt u die krop sla gezien. Gelukkig hebben we in Nederland geen Gijs van Dijk die van een beroepscommissie gelijk heeft gekregen en nu terug de Kamer in wil (raar haar, red.), maar dat om onduidelijke redenen van het partijbestuur niet mag. En sjonge jonge jonge die Liz Truss, maar 45 dagen premier. Gelukkig hebben we in Nederland nog steeds Mark Rutte.